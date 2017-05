VIDEO: Nagenieten van de Leiden Marathon

Leiden Marathon 2017 (Foto: Omroep West)

LEIDEN - Tienduizenden hardlopers gingen zondag de uitdaging aan tijdens de Leiden Marathon. Dat was door het warme weer best afzien voor sommigen. Voeten omhoog en uitrusten dus! En nog even nagenieten van het mooie evenement natuurlijk. Wij zetten de hoogtepunten van vandaag voor je op een rij.





LEES OOK: Hoofdact Leiden Marathon prooi voor Italiaan

Krijg je er nou nog steeds geen genoeg van? Lees dan nog even ons liveblog terug, waarin we je de hele dag op de hoogte hielden van het loopevenement.