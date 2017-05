Week van de Arbeid helpt 74 Hagenaars direct aan een baan

DEN HAAG - De tweede editie van de Haagse Week van de Arbeid heeft 74 sollicitanten de afgelopen week aan een baan geholpen. Nog eens 1154 Hagenaars hebben binnenkort een vervolgafspraak voor een sollicitatie.

Wethouder Rabin Baldewsingh is blij met deze cijfers. De hele week waren er in de stad evenementen georganiseerd, gericht op het vinden van werk of opleiding voor onder andere ook 50-plussers, jongeren, arbeidsbeperkten en statushouders. Daarbij waren meer dan 200 werkgevers betrokken.De week werd zaterdag afgesloten met het carrière-evenement Boost Your Future in het Haagse stadhuis. Jongeren konden hier op zoek gaan naar hun droombaan.