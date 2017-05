West Wekker: 10.000 bijen in tramtunnel en terugblik Leiden Marathon

REGIO - Goedemorgen! Het weekend zit er helaas weer op. Wij hebben het nieuws van gisteren nog even voor je op een rijtje gezet. We blikken terug op de Leiden Marathon, waar zondag duizenden hardlopers aan meededen. En vreemd bezoek gisteren in de Haagse tramtunnel: daar daalde een zwerm bijen neer.

Zo'n 10.000 bijen daalden zondag neer in de tramtunnel in het centrum van Den Haag. Een imker moest de zwerm weghalen.Tienduizenden hardlopers gingen zondag de uitdaging aan tijdens de Leiden Marathon. Dat was door het warme weer best afzien voor sommigen. Wij hebben de hoogtepunten voor je op een rijtje gezet.De openluchttentoonstelling Beelden in Leiden is nog maar net geopend, of er is al een beeld vernield. Een kunstwerk van Ruben Mols is zaterdagavond flink toegetakeld. Er is weinig van het beeld over. Volgens buurtbewoners ging het om twee jonge jongens.De tweede editie van de Haagse Week van de Arbeid heeft 74 sollicitanten de afgelopen week aan een baan geholpen. Nog eens 1.154 Hagenaars hebben binnenkort een vervolgafspraak voor een sollicitatie.Vandaag wordt een zomerse dag . In de middag wordt het bijna 25 graden. Het is droog en vrij zonnig.