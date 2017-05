Auto belandt in het water in Schipluiden, één gewonde

Foto: Twitter / Politie Westland

SCHIPLUIDEN - Een automobilist is in de nacht van zondag op maandag in het water beland. Dat gebeurde langs de Gaagweg in Schipluiden.





Het is niet bekend waarom de automobilist in het water is beland.





De bestuurder moest ter controle naar het ziekenhuis, meldt de politie. Een berger heeft de auto uit het water gehaald, hierdoor was de weg tijdelijk afgesloten.