VIDEO: Zo zien 10.000 bijen in een Haagse tramtunnel eruit

DEN HAAG - Een zwerm van 10.000 bijen teisterde zondagmiddag de tramhalte Grote Marktstraat in Den Haag. Weten hoe dat eruit ziet? Bekijk hierboven het filmpje dat voorbijganger Oskar Siuchta maakte.

Paul Wouters van Imkervereniging Den Haag heeft de insecten op de rand van een roltrap weggehaald. Hij zocht de koningin van de zwerm en zette die in een bijenkast. De andere bijen volgden haar daarna.Het was nog een aardige klus om de koningin te vinden, vertelt Wouters. 'Het is niet makkelijk als je 10.000 bijen hebt en je zoekt een koningin die net 1,5 keer groter is dan de bijen.'Het is onbekend waar de bijen vandaan kwamen. 'Ik vermoed uit het centrum. Er zit bij de Tweede Kamer een aantal bijenkasten. Dit is de periode van het jaar, waarin bijen gaan zwermen.'Voor zover bekend hebben de bijen niemand gestoken. 'Deze bijen zuigen zich helemaal vol met honing voordat ze vertrekken en zijn dan veel minder stekerig dan bijen in de buurt van een bijenkast.'