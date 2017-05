Rond Hemelvaart de weg op? Houd rekening met drukte

REGIO - Automobilisten moeten dit hemelvaartsweekend rekening houden met flinke drukte op de weg. De VerkeersInformatieDienst (VID) verwacht dat vanwege het voorspelde zomerse weer veel mensen eropuit zullen trekken.

Op Hemelvaartsdag verwacht de VID drukte naar onder meer de badplaatsen. Er worden ook behoorlijk wat Duitse toeristen verwacht. Als Ajax woensdag ten koste van Manchester United de Europa League wint, zullen er naar verwachting donderdag files ontstaan richting Amsterdam in verband met de huldiging van Ajax.Ook in het weekend zal het volgens de VID druk zijn op de weg. De A4 is het hele weekend dicht bij Leiden. Dit leidt tot grote hinder richting Den Haag.