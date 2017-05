Bertens hoort weer bij de beste 20 van de wereld

Kiki Bertens in actie (foto: ANP)

DEN HAAG - Kiki Bertens is terug in de top 20 van de wereldranglijst. De Wateringse tennisster haalde vorige week de halve finale tijdens het prestigieuze toernooi in Rome en wisselde daardoor van plek met de Amerikaanse Coco Vandeweghe. Bertens is nu de nummer 19 van de wereld.





Bertens begint in Neurenberg tegen Katharina Gerlach. Het Duitse talent is met een wildcard toegelaten tot het toernooi.



LEES OOK: Simona Halep houdt Kiki Bertens uit finale Rome

Ze verdedigt deze week haar titel tijdens het toernooi van Neurenberg. Vorig jaar pakte Bertens op het gravel in Duitsland haar tweede WTA-eindzege. Het bleek toen de opmaat richting een stunt op Roland Garros, waar ze de halve finale haalde.Bertens begint in Neurenberg tegen Katharina Gerlach. Het Duitse talent is met een wildcard toegelaten tot het toernooi.