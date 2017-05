Zeldzame kaketoes maken slot open en ontsnappen uit Avifauna

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Avifauna zijn twee roze kaketoes, Pecunia en zijn vriendje, uit het vogelpark verdwenen. 'Het slot heeft waarschijnlijk niet goed op de volière gezeten, de vogels hebben dit zelf opengemaakt en zijn ontsnapt', aldus Pamela Stolze van het vogelpark.

In de kooi zaten meerdere kaketoes, maar het grootste gedeelte van de vogels bleef gewoon in Avifauna. 'Alleen Pecunia en zijn vriendje besloten verder te kijken en zijn op onderzoek uitgegaan. We zijn bang dat ze nu de weg niet terug kunnen vinden', zegt Stolze.De gevederde vriendjes kunnen wel enige tijd buiten het park overleven. 'Zeker met dit mooie weer, maar we willen ze toch graag terug hebben.'Diefstal wordt uitgesloten. Stolze: 'We weten zeker dat ze zijn ontsnapt.'