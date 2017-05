Begeleider Joke zoekt tijdschriften met harde kaft voor zwaar autistische jongen (11)

Joke Cok zoekt voor een autistische jongen tijdschriften met harde kaft (Foto: Pixabay)

DEN HAAG - Voor een zwaar autistische jongen van 11 jaar zoekt persoonlijk begeleider Joke Cok tijdschriften met harde kaft. De jongen speelt met weinig anders dan met bladen.

'Hij vindt het heerlijk om naar de plaatjes te kijken en aan de kaft te friemelen of stuk te scheuren. Hij speelt met weinig anders dan met tijdschriften. Dat is echt zijn liefde', zegt Joke. De jongen is elke dag op de dagbesteding op de dagbestedingslocatie in Leiden. Hij is dusdanig zwaar autistisch dat hij niet meer in staat is thuis te wonen.



Alle tijdschriften zijn welkom. Het gaart de jongen om de plaatjes. Maar Joke merkt wel dat de jongen tijdschriften over vogels minder kapot scheurt. 'Waarschijnlijk vindt hij die heel mooi.'



Heb je tijdschriften met hardere kaft liggen, laat het ons weten of stuur een e-mail naar superdebby@omroepwest.nl



Door: SuperDebby Correctie melden