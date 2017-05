Heb je het moeilijk? Dan is OpenJeHart misschien iets voor jou

DEN HAAG - Toe aan gezelligheid en nieuwe ontmoetingen? OpenJeHart is op zoek naar jou!

Heb je een dierbare verloren en heb je het moeilijk, zit je net in een scheiding of ben je je baan kwijtgeraakt? Ben je toe aan nieuwe contacten en gezelligheid met andere mensen? Dan is OpenJeHart misschien wel iets voor jou! Elke week ga je tijdens de bijeenkomst wandelen met de groep of andere activiteiten doen zoals filmavonden, dansavonden of samen eten.Is dit iets voor jou of ken je iemand die dit nodig heeft en tijd voor zichzelf nodig heeft? Meld je dan aan op de site van OpenJeHart of mail naar superdebby@omroepwest.nl