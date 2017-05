Te weinig politie: 'Het is dweilen met de kraan open'

GOUDA - Er moet meer politie komen in het gebied Gouda en Bodegraven-Reeuwijk. Dat vinden fractievoorzitters Huibert van Rossum en Jan Vergeer van het CDA uit beide plaatsen. Zij delen een politiekorps.

'Bij het opzetten van de landelijke politie is de capaciteit van 138 fte afgesproken. Dat is al een paar jaar geleden, we missen nu ongeveer 20 fte', zegt Vergeer (Bodegraven-Reeuwijk).De burgemeester gaf de gemeenteraad onlangs een update met deze cijfers. Daar komt bij dat inwoners van Gouda volgens de AD Misdaadmeter relatief het vaakst te maken krijgen met een woninginbraak. 'Dat is voor het woonklimaat niet goed. Het feit dat de capaciteit niet op orde is, is een slecht verhaal', zegt Van Rossum.'Het begint met capaciteit. Als het water daar aan de lippen staat, blijven we het balletje rondspelen', zegt Van Rossum. Volgens de fractievoorzitter moet de gemeente nu soms bedrijven inhuren als er meer politie nodig is. 'De capaciteit zou al een paar jaar op orde moeten zijn.'Vergeer hoopt dat de capaciteit volgend voorjaar op peil is. 'De nieuwe besprekingen starten nu. Die zijn volgend jaar afgerond. Het is dus realistisch om te zeggen dat de capaciteit begin 2018 op peil is.'Volgens het CDA is het nu 'dweilen met de kraan open'. De partij dient daarom moties in bij de raadsvergaderingen in Bodegraven-Reeuwijk en Gouda. Ook de hulp van de landelijke CDA is ingeschakeld.