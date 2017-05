Schade transformatorstation Wateringen nog onbekend

Foto: Regio15

WATERINGEN - Elektriciteitsbedrijf TenneT onderzoekt of de transformator die woensdag vlam vatte in Wateringen, hersteld kan worden. 'We weten nog niet wat ervan over is', laat een woordvoerder van het bedrijf weten.





TenneT hoopt begin volgende week meer te weten. 'We kijken nu hoe groot de schade is en wat de oorzaak van de brand is.'



In een transformatorstation op de Laan van Wateringse Veld woedde woensdagochtend brand . In het station staan meerdere transformators. De brand heeft geen gevolgen gehad voor de stroomvoorziening. 'Er zijn nog twee andere transformators over die de stroom opvangen.'