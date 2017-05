Dode man aan Groenewegje is Haagse veertiger

DEN HAAG - De man die op 17 mei in het water aan het Groenewegje in Den Haag werd gevonden, is een 43-jarige Hagenaar. Dat meldt de politie maandag.

Het is niet bekend hoe de man om het leven gekomen is. 'Sectie heeft geen uitsluitsel gegeven', aldus een woordvoerder van de politie. De recherche blijft onderzoek doen hoe de man in het water is beland. 'Het verhaal is voor ons nog niet afgesloten.'Op de plek waar de man gevonden werd, is inmiddels een kleine herdenkplek ontstaan. Er staat een foto, kaarsen zijn neergezet en er zijn bloemen gelegd. Zondag was er een kleine herdenking. Het lichaam werd op woensdag 17 mei aan het eind van de middag gevonden .Volgens omstanders was het lijk vastgeraakt onder een boot en kwamen twee politieagenten op dat moment net aangelopen.