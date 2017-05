Gebied rond station en Afrikaweg Zoetermeer in groen jasje gestoken

ZOETERMEER - Wie in de toekomst Zoetermeer binnenkomt vanaf de A12 of het station, belandt direct middenin een levendig en groen gebied. Als het aan het college ligt komt er een nieuw stadsdeel met 3500 woningen en een mix van kantoren, horeca en groen. De plannen zijn maandag aan de gemeenteraad aangeboden.

Het idee is dat er een nieuw gebied komt aan beide zijden van de Afrikaweg die de wijken Meerzicht en Driemanspolder met elkaar verbinden. 'We gaan werken aan een groene en levendige stadswijk met goede voorzieningen. We creëren een zichtbaar nieuw stuk Zoetermeer. Druk en levendig bij het station en langs de Afrikaweg, maar rustiger rond de Boerhaavelaan en het Bredewater', zegt wethouder Marc Rosier.Boven de snelweg tussen de Afrikaweg en Mandelabrug komt een stationsplein waar de bus, trein en RandstadRail makkelijk bereikbaar moeten zijn voor de reiziger. 'We willen hier een stevig verkeersknooppunt ontwikkelen. Fietsers kunnen via dit plein bijvoorbeeld makkelijk de A12 oversteken. We verbinden zo ook Rokkeveen beter met de rest van Zoetermeer', aldus de wethouder.Binnenkort ontvangen bewoners en ondernemers rond station en Afrikaweg een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan wordt deze gedetailleerder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan.