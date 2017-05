14-jarige jongen mishandeld met broekriem en mes: 'Ik ga hem nu doodmaken'

DEN HAAG - Een 34-jarige Hagenaar moet als het aan justitie ligt anderhalf jaar de cel in voor de mishandeling en bedreiging van een 14-jarige jongen. Hij zou het kind hebben vastgebonden, geslagen met een riem en een mes op zijn keel hebben gezet. Dat gebeurde in het huis van een neefje van de verdachte.

Het slachtoffer was bij het neefje, ook een jongen van 14, thuis in een woning aan de Harstenhoekstraat. Het neefje dacht op een zeker moment dat het slachtoffer iets van hem had gestolen. Daarom sloot hij hem op in huis en haalde zijn oom erbij.De oom besloot de jongen 'een lesje te leren'. Hij bond zijn handen op zijn rug vast met tape, ranselde hem af met een broekriem, sloeg hem op zijn hoofd, lichaam en benen en zette een mes op zijn keel en bedreigde hem met de dood. 'Ik ga hem nu doodmaken', zo zei de man. In plaats daarvan lieten lieten hij en zijn neefje het slachtoffer uiteindelijk gaan.Toen de politie een dag later huiszoeking deed in de woning werden de broekriem en de tape gevonden, en op de telefoon van het neefje stonden filmpjes van de mishandeling.De verdachte heeft bekend, maar lijkt zich niet bewust van de ernst van zijn daden, zo vindt het openbaar ministerie. De officier van justitie is daarom bang voor herhaling. Zij eiste maandag 24 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor wederrechtelijke vrijheidsberoving, bedreiging en mishandeling. De uitspraak is op 2 juni.