Eerst 1250 kilometer en dan Alpe d'Huez op: 6 Rijswijkers fietsen voor kankeronderzoek

RIJSWIJK - 1250 kilometer fietsen in negen dagen om vervolgens één dag rust te pakken voordat je zo vaak mogelijk de Alpe d'Huez gaat beklimmen. Een groep vrienden uit Rijswijk doet dat om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

De zes mannen doen mee aan Alpe d'HuZes. De actie wordt elk jaar gehouden om geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. Deelnemers kunnen hardlopend, wandelend of fietsend de berg beklimmen. De mannen vertrokken maandag op de fiets richting Frankrijk. 'Je hebt er maanden voor getraind, nu moet het eruit gaan komen', zegt Mike Snaaijer, een van de deelnemers.De tocht wordt een emotionele uitdaging voor de vrienden, want in gedachte is er altijd iemand bij ze. Zo rijdt Snaaijer voor zijn neefje, die vecht tegen kanker. Remco Kramer rijdt voor zijn buurman en vriend Araldo Caster. Caster heeft zeldzame vorm van uitgezaaide longkanker. Hierdoor houdt een behandeling in Nederland op. Hij hoopt een alternatieve behandeling in de Verenigde Staten te kunnen ondergaan.Snaaijer hoopt dat kanker op den duur zo te bestrijden is, dat de ziekte niet meer dodelijk is: 'Op een bepaalde leeftijd kent eigenlijk iedereen wel iemand die te maken krijgt met deze ziekte. Als we er samen iets aan doen, dan hopen we dat we ziekte ooit onder controle gaan krijgen.'De opbrengst tot nu toe is 17.000 euro, doneren kan nog steeds.