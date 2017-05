Kaketoes wel gezien, maar nog niet terug in Avifauna

Foto Avifauna

'Vanmorgen kregen we een tip dat ze nog in Alphen vlogen en vanmiddag zijn ze gespot in Woubrugge', vertelt Stolze. 'Maar helaas hebben we ze nog niet kunnen vangen.' De twee vogels ontsnapten uit hun volière omdat het slot waarschijnlijk niet goed dicht zat. In de kooi zaten meerdere kaketoes, maar het grootste gedeelte van de vogels bleef gewoon in Avifauna. Alleen Pecunia en zijn vriendje gingen er vandoor.'We vragen de mensen toch om vanavond even goed om zich heen te kijken. De kaketoes zijn natuurlijk erg opvallend omdat ze roze zijn en daarnaast maken ze ook veel geluid, ze krijsen veel. De beesten zijn gewend aan mensen, dus bang zijn ze zeker niet. Mocht iemand ze zien, neem vooral even contact met ons op', besluit Stolze.