Belangrijke verkeersader in het Westland maandenlang dicht

Galgebrug | Foto: Omroep West

NAALDWIJK - Een belangrijke verkeersader in het Westland is vanaf maandag maandenlang afgesloten voor al het verkeer. De Galgeweg in Naaldwijk is tot eind oktober dicht omdat de Galgebrug wordt vervangen. En dat levert de nodige overlast op.

De vooroorlogse Galgebrug in Naaldwijk is hard aan vervanging toe. In de huidige staat kan de brug de grote hoeveelheden verkeer op de N467 niet meer aan. Maar zo'n afsluiting levert natuurlijk altijd de nodige overlast op. Ondernemers aan de Naaldwijkseweg, in het verlengde van de Galgeweg zijn nu slecht te bereiken. En een compensatie krijgen ze niet.



'We hebben er van te voren wel heel veel aan gedaan', zegt Marcel Koene. Hij is eigenaar van het Carlton Tuincentrum, een paar honderd meter van de afgesloten Galgeweg vandaan. 'Er zijn heel veel gesprekken geweest met de provincie en de gemeente. Kijk dat die brug er ligt en dat die vervangen moet worden heeft prioriteit. Maar 5 maanden?' Toch is het tuincentrum niet helemaal somber gestemd. Zo staan er nu 20 borden met het logo van het tuincentrum verspreid door het Westland. Op die manier hopen ze bereikbaar te blijven.



Oktober



Volgens de provincie is het vervangen van de Galgebrug hard nodig. Niet alleen vanwege het verkeer, maar ook omdat er 'voor het hele Westland belangrijke kabels en leidingen langs de brug lopen'. En die mogen niet aangetast worden. Wel duurt het hele project om die reden anderhalve maand langer dan gepland. Eind oktober gaat de vernieuwde Galgenbrug weer open.