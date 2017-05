Fototentoonstelling over de kracht van een cadeau

Foto: Henk Welink

DEN HAAG - Gifts From Your Heart is de naam van een foto-project dat vanaf maandag te zien is in het Atrium van het stadhuis in Den Haag. Maakster Ayse Çölgeçen wil met het project mensen en kinderen bewust maken wat het betekent om een waardevol geschenk te geven aan iemand uit een ander land.





De tentoonstelling is nog tot en met 31 mei te zien in het Atrium in Den Haag.



De foto's van deze expositie zijn gemaakt in Uganda. Het is de tweede keer dat Ayse Çölgeçen een dergelijk project maakt, eerder maakte ze een serie in Senegal. In de serie die nu in Den Haag te zien is wordt het moment vastgelegd waarop mensen iets gaven aan en kregen van een ander. Wat volgt is volgens de fotografe een mooi en ontroerend moment.