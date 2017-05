Hond gered uit hete auto bij winkelcentrum

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een hond is maandagmiddag gered uit een bloedhete auto. Het beest zat te wachten op zijn baasje bij winkelcentrum Baronie in Alphen aan den Rijn.

De politie heeft een raam ingetikt en zo de hond weten te bevrijden. Op Facebook schrijft de politie Alphen aan den Rijn dat omstanders hadden gezien dat het beest al meer dan een half uur in de auto zat. Weliswaar stonden de ramen op een kiertje, maar de hond vertoonde symptonen van oververhitting. Daarom tikte de politie de achterruit in. Ondertussen kwam de eigenaresse bij de auto. Ze was het volgens de politie niet eens met de bevrijdingsactie.De politie waarschuwt kinderen en dieren niet achter te laten in auto's bij warm weer. Als het buiten 21 graden is, is het in de auto 31 graden en loopt het kwik na een half uur op tot 40 graden. Bij hogere temperaturen loopt het aantal graden in de auto nog veel verder op.