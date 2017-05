Wethouder draait gaskraan dicht in Rijswijk

Foto: gemeente Rijswijk

RIJSWIJK - In Rijswijk heeft de familie Roders aan de Ds. Van den Boschlaan geen gasaansluiting meer. Wethouder Marloes Borsboom heeft de kraan dichtgedraaid. Er wordt alleen nog maar gebruik gemaakt van duurzame energie.

De woning is ingrijpend gerenoveerd. Volgens eigenaar Martin Roders is de woning daarbij grondig geïsoleerd. In de kozijnen zit drievoudig glas. Het huis wordt verwarmd door een warmtepomp, die warmte uit de buitenlucht haalt. Verder wordt de stroom voor de warmtepomp opgewekt door zonnepanelen. Ook wordt het douchewater gebruikt om warmte op te wekken.



Wethouder Marloes Borsboom hoopt dat ook andere mensen op dezelfde manier hun woning gaan renoveren, want er is afgesproken dat in 2050 Nederland niet meer afhankelijk is van aardgas.