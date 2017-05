Bosconcert weer terug in Haagse Bos

Joris van der Haagen. Het Haagse Bos met gezicht op Paleis Huis ten Bosch. Foto ANP

DEN HAAG - Het bosconcert is weer terug in het Haagse Bos. Op 10 juni blazen studenten van de compositie afdeling van het Koninklijk Conservatorium opnieuw muzikaal leven in deze bijzondere groene plek.

Het concert vindt onder meer plaats op de Walther Boerweide waar voor de oorlog de muziektent stond. Deze tent werd afgebroken omdat de Duitsers vanaf daar de V2-raketten afvuurden naar Londen. Op deze plek in het bos waar nu gepicknickt en gespeeld wordt, werden vanaf 1824 al buitenconcerten voor de burgerij gehouden. Vooral de concerten van de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van dirigent Walther Boer in de periode van 1920 tot 1939 waren erg populair.



Na de oorlog werden de concerten voortgezet op dezelfde plek, maar tijdens de crisis van enkele jaren geleden werden ze gestopt vanwege geldgebrek. Staatsbosbeheer heeft samenwerking gezocht met de Stichting 3 maart '45. Op de Walther Boerweide is ook informatie over het bombardement op het Bezuidenhout en over de V2's.





Speciaal voor bosconcert



Studenten van het conservatorium hebben een speciaal werk geschreven, geïnspireerd op de omgeving en haar geschiedenis. Het concert bestaat uit zeven verschillende werken van zeven minuten. Het concert is gratis. Het start om 14:00 uur op de Walther Boerweide en duurt tot 16:00 uur.