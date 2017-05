Vrouw gewond bij steekpartij in Zoetermeer

ZOETERMEER - Op de kruising van de Broekwegzijde en de Esmoreitschouw in Zoetermeer heeft maandagavond een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een vrouw gewond geraakt.

'De vrouw is gestoken met een onbekend voorwerp', aldus een woordvoerder van de politie. De dader is op de vlucht geslagen en heeft zijn fiets achtergelaten op de plaats van de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend.De politiehelikopter zoekt vanuit de lucht naar de man. Het gaat om een getinte man met een zwarte broek aan en een wit t-shirt. 'Daar zit bloed op.' Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat.