Robin Haase na lange partij ten onder tegen Zverev

Robin Haase in actie (foto: ANP)

DEN HAAG - Robin Haase kan zich gaan richten op Roland Garros. De beste Nederlandse tennisser van dit moment verloor maandag in de eerste ronde van het ATP-tennistoernooi in Genève. Haase, nummer 46 van de wereld, moest in een lange partij zijn meerdere erkennen in de Duitser Mischa Zverev, die zegevierde met 5-7 7-6 (6) 6-3. Zverev is de mondiale nummer 33.





Haase werd ook in Rome al in de eerste ronde uitgeschakeld. Roland Garros begint zondag. De dertigjarige Haase kwam bij het Franse grandslamtoernooi nooit verder dan de tweede ronde.



Het was op het hoogste tennisniveau de derde ontmoeting tussen de twee tennissers, die tot maandag allebei een keer hadden gewonnen. Zverev treft in de tweede ronde in Zwitserland de Amerikaan John Isner, die vorige week in de halve finale in Rome in de halve eindstrijd verloor van Alexander Zverev, de broer van Mischa.

