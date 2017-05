Veroordeelde Pool verschuilt zich achter wasmachine bij aanhouding

'S-GRAVENZANDE - Een 41-jarige Pool uit 's-Gravenzande is maandagochtend aangehouden voor het uitzitten van een twee-jarige gevangenisstraf in zijn vaderland. De man zit vast en wordt uitgezet naar Polen.

Politieagenten van het Flexteam Delft-Westland kregen het bericht dat de man gezocht werd in zijn vaderland. Maar in zijn woning in 's-Gravenzande bleek de man niet te verblijven. Ze troffen hem later aan in een woning in Hoek van Holland.



Op het moment dat de agenten de woning betraden probeerde de man zich te verstoppen achter een wasmachine. Tevergeefs, want de man is aangehouden en moet achter tralies zijn uitzetting naar Polen afwachten.