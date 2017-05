West Wekker: Steekpartij in Zoetermeer en gaskraan dicht bij familie in Rijswijk

REGIO - Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws even voor je op een rij gezet. In Zoetermeer raakte gisteren een vrouw gewond bij een steekpartij en in Rijswijk is de gaskraan dichtgedraaid.

Bij een steekpartij in Zoetermeer is gisteravond een vrouw gewond geraakt. De verdachte is er vandoor gegaan en ondanks een zoektocht met de politiehelikopter, nog niet aangehouden.Hij moest nog een straf van twee jaar uitzitten in Polen en werd aangehouden in een huis in Hoek van Holland.Het huishouden van de familie Roders draait sinds gisteren alleen nog maar op duurzame energie. De gaskraan is dichtgedraaid.Hemelvaart komt eraan. Dat betekent voor velen van ons een extra lang weekend. Maar wat ga je doen met die extra vrije tijd? Het weer : Het wordt een droge dag met flinke zonnige perioden, maar soms ook wolkenvelden. Het wordt 17 graden aan de kust en 20 graden in het binnenland.Elke dinsdag kun je misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel. In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag je hulp bij het oplossen van misdrijven. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.- De diefstal van een grote hoeveelheid geld bij een Jumbo supermarkt in Den Haag. Van de twee daders zijn duidelijke beelden.- Een woningoverval in Zoetermeer. Op dat moment waren daar een vader en zijn zoontjes van 8 en 10 jaar aanwezig. De verdachten staan op beeld.- De diefstal van een aantal jassen bij Vero Moda in Rijswijk. De verdachte is vastgelegd op bewakingsbeeld.- Een date in Rijswijk waarbij een man wordt opgelicht door de vrouw waarmee hij heeft afgesproken. Ze gaat er met zijn geld vandoor.- Een mishandeling in de Prinsestraat in Den Haag. We laten nogmaals de foto's zien van de verdachte. Eerdere tips hebben nog niet naar de man geleid.