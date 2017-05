Camper uitgebrand, politie doet onderzoek

De brandweer kon niet vorkomen dat de camper verloren ging. (Foto: Media tv)

ALPHEN AAN DEN RIJN - In de nacht van maandag op dinsdag is in de Jongkindt Coninckstraat in Alphen aan den Rijn een camper uitgebrand. Het vuur werd rond 3.20 uur ontdekt door buurtbewoners.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de camper in vlammen op ging. De brand was na ongeveer een kwartier blussen onder controle.



De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, de politie doet onderzoek.



