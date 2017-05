Buurtbewoners in angst: 'Vuurwerkverkooppunt in deze straat is onveilig'

DEN HAAG - Bewoners van de Wassenaarsestraat op Scheveningen zijn boos. Een ondernemer wil daar een vuurwerkverkooppunt beginnen, met opslagplaats. De gemeente heeft de vergunningaanvraag in behandeling, maar de buurtbewoners moeten er niet aan denken. Zij zijn een petitie gestart.

De Wassenaarsestraat was vroeger een straat met veel bedrijvigheid. Tegenwoordig wonen er aan deze doorgaande straat vlakbij het strand heel veel gezinnen met kleine kinderen.'Toen we deze aanvraag zagen, dachten we allemaal aan de vuurwerkramp in Enschede', vertelt een buurtbewoonster. 'Ook al was er daar sprake van een distributiecentrum van vuurwerk en is wat hier moet komen wat kleiner. Wij vinden een vuurwerkopslag en -verkooppunt in deze straat als buurtbewoners niet veilig. Wij denken dat hier ook veel overlast van komt vanwege al het langsrijdende verkeer en het afsteken van vuurwerk meteen nadat het gekocht is.'Sebastiaan Thierry woont boven het gebouw waar de vuurwerkopslag zou moeten komen. 'Ik woon hier al best lang. Of ik bang ben? Nou, het brengt wel wat onrust met zich mee, natuurlijk. Ook voor mijn kinderen. Daar denk je natuurlijk als eerste aan.'Om de komst van de vuurwerkopslag en het verkooppunt te voorkomen, zijn de buurtbewoners een petitie gestart. 'Die was maandagavond al 520 keer ondertekend', vertelt een vrouw. 'We kunnen onze bezwaren tot 25 mei indienen. De gemeente kan nu nog geen uitsluitsel geven. Als er een aanvraag is, moeten zij die van alle kanten bekijken.'