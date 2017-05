Mannen stelen ruim 2300 euro van servicebalie Jumbo Den Haag

De verdachten. Beeld: Politie

DEN HAAG - Terwijl een medewerker van supermarkt Jumbo aan de Anemoonstraat in Den Haag een klant helpt, wordt achter zijn rug ruim 2300 euro gestolen. Het geld zit in een etui die hij even op de servicebalie heeft neergelegd. Dat is waarschijnlijk gezien door de verkeerde personen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 23 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.



De medewerker wil op vrijdagavond 21 april het geld uit één van de kassa’s gaan tellen. Normaal gesproken wordt dat er pas na sluitingstijd uit gehaald, maar deze keer gebeurt het iets eerder. Het geld zit in een etui. Die legt de medewerker even neer op de servicebalie om een klant te helpen. Het etui ligt zo dat hij moeilijk is te zien voor klanten die bij de balie staan.



Twee mannen die op dat moment in de winkel zijn zien waarschijnlijk dat de medewerker met het geld bezig is. Ze duiken op bij de servicebalie en op het moment dat hij de andere kant op kijkt, haalt één van de mannen ruim 2300 euro uit het etui. De andere man schermt de actie af. Uiteraard heeft de winkel maatregelen genomen om dit soort diefstallen in de toekomst te voorkomen.



Herkent u de verdachten?



Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op

De medewerker wil op vrijdagavond 21 april het geld uit één van de kassa’s gaan tellen. Normaal gesproken wordt dat er pas na sluitingstijd uit gehaald, maar deze keer gebeurt het iets eerder. Het geld zit in een etui. Die legt de medewerker even neer op de servicebalie om een klant te helpen. Het etui ligt zo dat hij moeilijk is te zien voor klanten die bij de balie staan.Twee mannen die op dat moment in de winkel zijn zien waarschijnlijk dat de medewerker met het geld bezig is. Ze duiken op bij de servicebalie en op het moment dat hij de andere kant op kijkt, haalt één van de mannen ruim 2300 euro uit het etui. De andere man schermt de actie af. Uiteraard heeft de winkel maatregelen genomen om dit soort diefstallen in de toekomst te voorkomen.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem

Door: Team West Correctie melden