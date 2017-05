Bewakingsbeeld van overval op vader en zoontjes van 8 en 10 in Zoetermeer

ZOETERMEER - De woningoverval in Zoetermeer waarbij een vader samen met zijn zoontjes van 8 en 10 jaar het slachtoffer is geworden, is vastgelegd op bewakingsbeeld. Twee jonge jongens, waarvan één zich voordoet als postbode, proberen de man te overmeesteren. Hij weet ze zijn huis uit te werken en ze vertrekken zonder buit.

Het 45-jarige slachtoffer is op dinsdag 25 april rond 9.45 uur met zijn zoontjes thuis in hun woning aan de Koningstraat. Er wordt aangebeld en via de camera in de intercom ziet hij dat er een jongen voor de deur staat, die een soort postbezorgersjas draagt. Eén van de zoontjes mag daarom de deur open doen.Het blijkt geen postbode, maar een overvaller. Hij gaat niet meteen tot actie over, waarschijnlijk omdat het 10-jarige jongetje voor zijn neus staat. Zodra de vader bij de deur komt, stapt de overvaller naar binnen en probeert hem te overmeesteren. Een tweede dader komt via de tuin van de buren aanrennen. Er ontstaat een worsteling in de hal waarbij de bewoner de twee koste wat kost zijn huis uit wil werken.Het 8-jarige zoontje van de bewoner is tijdens de overval boven en ziet gelukkig niet wat er beneden gebeurd. Maar de jongen van 10 krijgt precies mee wat zijn vader overkomt. Ondanks zijn angst zorgt hij ervoor dat de overval stopt. Hij rent naar buiten om de buren te waarschuwen en op dat moment slaan de overvallers op de vlucht.Ze rennen zonder buit weg richting het doodlopende stuk van de Koningstraat, over het pad naar de Prinsestraat en de daar achter gelegen Hoogvliet supermarkt. De vader en zijn zoontjes blijven geschrokken achter. Vooral de jongens zijn erg bang en zullen de overval niet snel vergeten.Het gaat om twee getinte jongens van 16 tot 18 jaar oud. Ze hebben kort zwart haar. Eén van hen draagt een deels oranje jas van pakketservice DPD, een petje met oranje opdruk en een nette broek. De ander draagt donkere kleding en heeft een sporttas met lichte, donkere en oranje accenten bij zich.In de woning was tot eind vorig jaar een goudhandel gevestigd. Die is inmiddels verdwenen, maar het zou kunnen dat de overvallers dat niet wisten en dat ze daarom deze woning hebben uitgekozen. De politie hoort graag van u als u daar meer over weet, of als u de overvallers heeft gezien in de buurt van de woning.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem