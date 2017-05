Brutale jassendief slaat toe bij Vero Moda in Rijswijk

RIJSWIJK - Bij kledingwinkel Vero Moda in Rijswijk worden vier jassen gestolen. Oplettende getuigen zien dat er iets niet klopt, maar toch krijgt de dief alle kans om rustig weg te komen.

De dief hangt op donderdagavond 26 januari rond in winkelcentrum In de Boogaard in Rijswijk. Het is bijna sluitingstijd en hij lijkt op zijn kans te wachten. Die komt er als er geen andere mensen in de buurt zijn. Bij kledingwinkel Vero Moda staat een rek met jassen buiten. Hij haalt er vier jassen af en loopt ermee weg.Twee getuigen zien de man lopen en het valt hen op dat de prijskaartjes nog aan de jassen zitten. Ze besluiten het te melden bij de kledingwinkel en dan wordt de diefstal ontdekt. De dief is dan inmiddels vertrokken. Gelukkig staat hij duidelijk op de bewakingsbeelden.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem