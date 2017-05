Geen leuke date: vrouw gaat er vandoor met geld van Belgische man

DEN HAAG - Wat een leuke date had moeten worden, loopt uit op een dure reis voor een 30-jarige man in België. De vrouw waarmee hij heeft afgesproken verleidt hem om 500 euro te pinnen om in Rijswijk een appartement te huren. Zodra ze het geld heeft, verdwijnt ze. Ze maakt één fout: ze laat zich filmen.

Het slachtoffer leert de vrouw kennen via de website chatbabe.be, een Belgische datingsite. Na chat- en telefonisch contact besluiten ze om op zaterdag 11 februari af te spreken in de Treubstraat in Rijswijk. Ze zegt dat ze is te herkennen aan de zwarte BMW waar ze in rijdt, maar die krijgt de man nooit te zien. Op de afgesproken tijd komt ze lopend aan en ze stapt bij hem in de auto.De vrouw stelt voor om een appartement te huren om daar samen wat tijd door te brengen. Voor het appartement moet borg betaald worden omdat er, zo zegt ze, veel wordt gestolen. Ze wil dat de man 750 euro pint. Hij vindt dat een te hoog bedrag en ze spreken af dat hij 500 euro zal betalen en dat de rest voor haar rekening is.De man pint het geld bij een geldautomaat in winkelcentrum In de Boogaard. Als hij het aan de vrouw heeft gegeven, komt ze met een nieuwe mededeling: het geld moet worden omgewisseld voor Paysafekaarten. Daar kun je een geldbedrag op zetten en dat vervolgens gebruiken in winkels en online. De kaarten zijn bij een benzinestation te koop.De twee rijden naar de BP aan de J.C. van Markenlaan in Rijswijk. Daar gaat de vrouw naar binnen om voor 450 euro Paysafekaarten te halen. Als ze weer terugkomt bij de auto, zegt ze dat ze het resterende bedrag voor de borg wil pinnen bij de Albert Heijn tegenover het benzinestation. De man zet haar daar af en ziet haar richting de winkel lopen. Dat is het laatste wat hij van haar ziet, want ze komt niet meer terug.De vrouw is gefilmd bij BP. Het is een licht getinte vrouw van ongeveer 37 jaar oud en ze is 1.70 a 1.75 meter lang. Ze heeft een mollig postuur en draagt een bril. Haar zwarte haar zit in een knotje. Ze draagt een beige wollen jas, een zwarte legging of skinny jeans, laarzen met hoge brede hakken in kaki kleur en ze heeft een bruine tas bij zich. De vrouw is niet meer te vinden op de Belgische datingsite.Het zou kunnen dat ze meerdere slachtoffers heeft gemaakt met deze werkwijze. Als u ook zoiets is overkomen, dan komt de politie graag met u in contact.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem