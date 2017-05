Auto rijdt huis Ammerstol binnen, grote ravage

Auto rijdt huis Ammerstol binnen (foto: AS Media)

AMMERSTOL - Een personenauto is dinsdagochtend een huis binnengereden op de Lekdijk in Ammerstol. Er raakte niemand gewond, maar de schade aan het huis is aanzienlijk, meldt de politie. Ook op foto’s is duidelijk te zien dat de ravage groot is.





Op dit moment wordt de precieze schade opgemaakt. Daarna zal worden begonnen met het wegslepen van het voertuig.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De bestuurder van de auto heeft het voertuig zelf kunnen verlaten en is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Hij moest in de ambulance wel onderzocht worden, maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden.

