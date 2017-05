Leidse studentenvoetbalclub nu ook actief in Den Haag

Foto: Facebook / LVV Football Factory

LEIDEN - De Leidse studentenvoetbalclub LVV Football Factory (LVVFF) is vanaf volgend seizoen ook in Den Haag te vinden. 'Na Universiteit Leiden, gaat nu ook LVVFF op avontuur in de Hofstad!', schrijft de club op haar Facebookpagina.





De studentenvoetbalvereniging bestaat sinds 2008 en heeft inmiddels zeven herenteams, twee dameselftallen en een zaalvoetbalteam. Het plan is om in Den Haag drie teams te beginnen.



Universiteit Leiden



LVVFF gaat met de uitbreiding de Leidse universiteit achterna. Universiteit Leiden is sinds 1998 verbonden aan Den Haag en groeit de komende jaren nog door in de stad. Onlangs werd een



