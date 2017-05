Medeleven koning en Haagse vlag halfstok voor Manchester

De vlag op het stadhuis van Den Haag hangt halfstok. Foto: Gemeente Den Haag/Twitter

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander vindt de aanslag bij een concert van tieneridool Ariana Grande, maandag in Manchester, huiveringwekkend. Dat liet hij weten in een verklaring. Ook de gemeente Den Haag betuigt haar medeleven aan de slachtoffers en nabestaanden en heeft de vlag op het stadhuis halfstok gehangen.

Bij de aanslag kwamen zeker 22, vooral jonge mensen om het leven. 'De huiveringwekkende aanslag in Manchester die zoveel jonge slachtoffers heeft geëist, heeft ons diep geraakt', aldus de koning namens koningin Máxima in een verklaring die dinsdagochtend is uitgegeven.



'Wij leven intens mee met alle ouders die het verschrikkelijke nieuws hebben gekregen dat hun kind is omgekomen en met alle familieleden en vrienden die nu in rouw gedompeld zijn. Ook allen die in angstige onzekerheid verkeren over het lot van hun dierbaren zijn in onze gedachten.'