Fietser gewond bij aanrijding met vrachtwagen | Foto: Regio15

NAALDWIJK - Een fietser is dinsdag gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de kruising van de Wollegras en de Geestweg in Naaldwijk.

Het ongeluk gebeurde rond half elf. Op foto's is te zien dat het slachtoffer onder de vrachtwagen ligt. De brandweer probeert de persoon te bevrijden. Er is een traumahelikopter opgeroepen.



Volgens een woordvoerder van de politie is het slachtoffer aanspreekbaar en is nog niet bekend wat de verwondingen zijn.



Schermen geplaatst



Inmiddels hebben de hulpdiensten schermen geplaatst langs de zijde van de vrachtwagen waar het slachtoffer ligt.



