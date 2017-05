Verdwenen kaketoes vliegen zelf terug en zitten weer veilig in hun volière

ALPHEN AAN DEN RIJN - Opgeluchte gezichten in vogelpark Avifauna: de ontsnapte kaketoes zijn weer terecht. De twee vogels, Pecunia en zijn vriendje, verdwenen maandag, maar werden dinsdagmorgen weer gezond in hun volière ontdekt.

Volgens Avifauna zijn de vogels uit zichzelf teruggevlogen. 'Het was heel bijzonder dat ze vanmorgen weer in het park waren', vertelt woordvoerdster Pamela Stolze. 'Ze zijn gezond en mankeren gelukkig niets.'De twee vogels ontsnapten maandag uit hun volière omdat het slot waarschijnlijk niet goed dicht zat. In de kooi zaten meerdere kaketoes, maar het grootste gedeelte van de vogels bleef gewoon in Avifauna. Alleen Pecunia en zijn vriendje gingen er vandoor.Het vogelpark riep mensen op uit te kijken naar de vogels, maar het leverde, ondanks de vele tips, helaas niets op. Avifauna is desondanks wel heel dankbaar dat zoveel mensen hebben geholpen. 'Dat is een hele fijne gedachte', aldus Stolze.