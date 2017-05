Slachtoffer steekpartij Zoetermeer uit het niets gestoken

DEN HAAG - Het slachtoffer van de steekpartij in het Binnenpark in Zoetermeer van maandag is een 30-jarige vrouw uit die plaats. Ze werd rond 20.00 uur aan de Broekwegschouw uit het niets bij haar keel gegrepen en neergestoken door een onbekende man.

De vrouw raakte gewond. Ze is na de steekpartij behandeld in het ziekenhuis en kon daarna naar huis. De vrouw heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag.De vrouw was aan het wandelen langs het water langs de Filmlaan.Op weg naar het Binnenpark fietste de man al meerdere keren langs haar. Even later liep de man op de vrouw af en greep haar bij de keel, waardoor zij op de grond viel.De man stak haar daarna verschillende keren met een onbekend voorwerp. De vrouw wist zich uiteindelijk te bevrijden en is opgevangen door omstanders. De verdachte ging er na de steekpartij vandoor.De politie is op zoek naar een getinte man met een stevig postuur en een kaal hoofd, tussen de 25 en 40 jaar oud. Hij droeg een donkere driekwartsbroek, donkere sportschoenen en een bebloed wit t-shirt. De man reed op een damesfiets met een kinderzitje achterop. De politie roept getuigen op zich te melden.