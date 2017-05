Bestuur VVD Westland opgestapt

Fractievoorzitter Pieter Varekamp van VVD Westland

WESTLAND - Het bestuur van VVD Westland is maandagavond tijdens de algemene ledenvergadering collectief opgestapt vanwege onenigheid met de leden. Ook VVD-raadslid Sander Zuyderwijk is teleurgesteld weggelopen van de vergadering, nadat het bestuur de handdoek in de ring had gegooid.

Probleem voor een aantal aanwezige leden is dat het bestuur Zuyderwijk heeft voorgedragen als lijsttrekker. Zij zien hem niet zitten als nummer één. Naast Zuyderwijk hadden ook de raadsleden Geraldine van der Knaap, Pieter Varekamp (fractievoorzitter) en wethouder Peter Ouwendijk zich aangemeld om de VVD-kar te trekken in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.



VVD-voorzitter Tom Ouwerling zegt teleurgesteld te zijn. 'Je kunt echt wel zeggen dat we not amused zijn. Slechts een handjevol voornamelijk oudere leden heeft dit (het opstappen van het bestuur) voor elkaar gekregen. We wilden graag een nieuwe weg inslaan met de VVD om zo ook andere mensen aan te spreken en dachten dat met Sander te kunnen doen.'



Landelijke partijbureau



Hoe het nu verder moet is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk gaat het landelijke partijbureau zich binnenkort over de kwestie buigen. Zuyderwijk laat desgevraagd weten nog steeds de kar te willen trekken: 'Ik blijf beschikbaar als lijsttrekker', stelt hij vastberaden. 'Voor mij staat het als een paal boven water, dat ik er wat moois van kan maken.'



Fractievoorzitter Pieter Varekamp betreurt de ontstane situatie. Hij stelt dat het beeld dat door het bestuur wordt geschetst niet juist is: 'De leden hebben zich uitgesproken over het niet juist volgen van de procedure. Er zijn gewoon regels voor dit soort dingen en daar kan niet van afgeweken worden.' Volgens Varekamp gaat het dan ook helemaal niet om Zuyderwijk: 'Hij is een goed politicus, een goede kandidaat en we zijn binnen de VVD professioneel genoeg om met keuzes om te kunnen gaan.'