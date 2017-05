Gigantische Mondriaan op Scheveningse strand

Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Op het Scheveningse strand is dinsdagochtend een gigantisch Mondriaanschilderij van bandhanddoeken ontstaan. Studenten hebben 350 handdoeken in de kleuren rood, blauw, geel, wit en zwart in een compositie neergelegd.

