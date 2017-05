Man ramt eigen huis Ammerstol, vakantie valt in duigen

AMMERSTOL - Samen met zijn vrouw stond Ruud Cohen Rodrigues dinsdagmorgen op het punt van vertrekken naar het Franse Bretagne. Even lekker op vakantie. Alles was in gereedheid gebracht, de caravan stond klaar, maar wat een mooi begin van een vakantie had moeten zijn, eindigde voor Ruud en zijn vrouw in een klein drama.

Al 24 jaar woont de 76-jarige Ruud aan de Lekdijk in Ammerstol. Normaliter is het voor hem een koud kunstje om vanaf de dijk bij zijn huis te komen, die via een afdaling te bereiken is. Maar tot zijn grote schrik ging het dinsdag mis.'Ik wilde weggaan met de caravan, maar ik moest mijn auto nog even naar beneden brengen om de spiegels erop te zetten. Ik wilde naar de tweede versnelling schakelen, maar dat ging niet. En toen kreeg ik een black-out', legt hij uit.Wat er daarna gebeurde, weet hij niet meer. 'Ik zag het huis op mij afkomen. Ik heb ergens op gedrukt, maar in ieder geval niet op de rem.' Met zijn auto reed Ruud het huis binnen, maar gelukkig heeft hij het er zonder kleerscheuren vanaf gebracht. Hij blijft er koel onder.'Het is enkel maar materiële schade. Het kan gerepareerd worden. Een been breken is veel erger.' Toen de auto in het huis stond, kon Ruud vrij gemakkelijk uitstappen. 'Ik dacht: oh nee hè. Ik wilde op vakantie, maar dat gaat niet door.'Zijn buurvrouw kwam al snel hulp aanbieden, terwijl zijn vrouw lichtelijk in paniek raakte. 'Ze zei: leef je nog? Ach, we lopen nu rustig rond en ik mankeer niets.'De ravage aan het huis is groot en de vakantie, die is voorlopig maar even uitgesteld. 'We mogen niet naar binnen vanwege instortingsgevaar. Het is een flink gat ja. Mijn auto is ook een klein beetje beschadigd. Maar ja, ik kon er niets aan doen.'