Onderzoek wijst uit: amateurvoetbalclubs fel tegen beloftenteams in competitie

Foto: ANP

REGIO - Een grote meerderheid van de amateurvoetbalclubs die een eerste elftal in de tweede divisie of derde divisie hebben spelen, zijn fel tegen de deelname van beloftenteams in de competitie. Dat blijkt uit een rapport naar aanleiding van een enquête uitgevoerd door de Coöperatieve Vereniging Tweede Divisie, het Centraal Orgaan Hoofdklassen en de Belangenvereniging van Amateurvoetbalverenigingen.





Bijna negentig procent van de amateurclubs wil de beloften uit de competitie weren. Niet alleen de sfeer en entourage is volgens de tegenstanders minder geworden, ook de inkomsten liggen fors lager. Beloftenteams nemen namelijk weinig supporters mee naar een uitwedstrijd. De toeschouwersaantallen zijn daardoor lager en dat gaat automatisch ten koste van de inkomsten.



Promotie naar Jupiler League



Driekwart van de amateurclubs zit ook niet te wachten op promotie naar de Jupiler League. Ook zijn veel clubs tegen de verplichting om spelers onder contract te hebben.



In onze regio kwamen Katwijk en VVSB vorig seizoen uit in de Tweede Divisie. Rijnsburgse Boys, FC Lisse, Quick Boys, Scheveningen, FC Rijnvogels, Westlandia en HBS speelden in de Derde Divisie. Rijnsburg en FC Lisse zijn op dit moment nog in de race om promotie naar de tweede divisie.



Bekijk het hele rapport

Door: Sportredactie Correctie melden