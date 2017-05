Laatste telefooncellen dreigen te verdwijnen uit Den Haag

Telefooncellen. | Foto ANP/Koen Suyk

DEN HAAG - De laatste openbare telefooncellen dreigen in Den Haag van straat te verdwijnen. Op dit moment staan er nog zestig in de stad, maar de beheerder wil ervan af, schrijft wethouder Boudewijn Revis aan de gemeenteraad. ‘Met de komst van de mobiele telefoon worden de openbare telefooncellen nauwelijks nog gebruikt’.

De beheerder - BL Telecom - kon ze behouden omdat er reclame op cellen stond. Maar het contract met het bedrijf loopt af en het wordt niet verlengd. ‘Net als de praatpalen langs de autosnelwegen en de telefooncellen in andere grote gemeenten zal deze voorziening uit het straatbeeld verdwijnen’, constateert de wethouder.



Wel houdt hij een kleine slag om de arm: ‘De gemeente zal echter nagaan of de functie van vaste openbare telefonie op sommige drukbezochte locaties wenselijk is en zal op basis daarvan bepalen of deze voorziening daar gehandhaafd zal blijven.’



Door: Redactie Correctie melden