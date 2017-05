Kiki Bertens eenvoudig door in Neurenberg

WATERINGEN - Tennisster Kiki Bertens uit Wateringen heeft zich dinsdag moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Neurenberg.

De Nederlandse nummer één van de plaatsingslijst, die het Duitse graveltoernooi vorig jaar op haar naam schreef, won in twee sets van Katharina Gerlach. Ze was in twee sets klaar met de negentienjarige Duitse, die met een wildcard was toegelaten. Het werd 6-2 en 6-1.Bertens steekt in goede vorm. De pupil van coach Raemon Sluiter bereikte vorige week op het gravel in Rome de halve finale Het toernooi in Neurenberg is de laatste test voor Roland Garros, het Franse grandslamtoernooi waarin de Wateringse vorig jaar stuntte met het bereiken van de halve finale