Spui afgesloten na vondst verdacht pakketje

Spui afgezet vanwege verdacht pakketje in Franse auto (foto: Regio15)

DEN HAAG - Het Spui in Den Haag is dinsdagmiddag helemaal afgesloten. Volgens de politie ligt er een verdacht pakketje in een auto met een Frans kenteken. Er is één verdachte opgepakt.





Een medewerker van een woonwinkel op het Spui zegt dat al het personeel binnen moet blijven. Klanten mochten van de politie wel de zaak uit. 'Het hele deel rond de ingang van de bibliotheek is afgesloten, er zijn veel rode linten en agenten.'



Het tramverkeer wordt omgeleid.

