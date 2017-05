Studio Alphen en WOS genomineerd voor De Lokale Omroep van het Jaar 2017

REGIO - Studio Alphen en de WOS, allebei mediapartners van Omroep West, zijn genomineerd voor De Lokale Omroep Awards van het Jaar 2017. In totaal zijn negen lokale omroepen door de voorselectie gekomen, laat de organisatie dinsdag weten.

'Dit is een mooie waardering voor die tientallen vrijwilligers die zich - met de beroepskrachten - vol enthousiasme en passie inzetten om op radio, televisie en internet de actualiteiten te verslaan', vertelt Michel la Faille, hoofdredacteur van Studio Alphen.Ook Aart den Haan, directeur van de WOS, is verheugd met de nominatie. 'Het is altijd leuk als je bij dat groepje zit. Sinds 2014, het jaar dat we wonnen, zitten we erbij. Ik denk dat we op alle fronten goed bezig zijn. Op tv, radio en social media. We proberen alle doelgroepen erbij te betrekken en dat lukt goed.'De lokale omroepen in Bergen op Zoom, Eindhoven, Enschede, Maastricht, Montferland, Rotterdam en Venlo maken ook kans op de hoofdprijs. Groningen kan als winnaar in 2016 niet genomineerd worden, maar maakt deel uit van de jury. De WOS pakte de titel in 2014.Op zaterdag 9 september wordt De Lokale Omroep van het Jaar bekendgemaakt op het Media Park in Hilversum.