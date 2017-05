Verdacht pakketje blijkt loos alarm, Spui weer vrijgegeven

DEN HAAG - Het Spui in Den Haag is dinsdagmiddag rond 14.30 uur vrijgegeven na de vondst van een verdacht pakketje. Het bleek loos alarm.

Het Spui werd rond 14.00 uur helemaal afgesloten . Het verdachte pakketje lag in een auto met een Frans kenteken. 'In deze tijden nemen we geen risico', zegt een woordvoerder.De eigenaar van de auto is opgepakt. 'Zijn auto stond op een rare plek, we willen nog weten waarom hij daar geparkeerd stond.'