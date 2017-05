Dick Advocaat begint tegen Luxemburg bij Oranje

DEN HAAG - Dick Advocaat begint op dinsdag 6 juni aan zijn derde periode als bondscoach van het Nederlands elftal. De 69-jarige Hagenaar zit op de bank als Oranje het drie dagen later in Rotterdam voor de WK-kwalificatie opneemt tegen Luxemburg.

Advocaat slaat het trainingskamp in Portugal en de oefeninterlands tegen Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni) nog over.Fred Grim en Frans Hoek hebben de komende twee wedstrijden nog de leiding bij Oranje. Zij ontvangen dinsdag twaalf internationals voor een tweedaagse trainingsstage en gaan zaterdag met de selectie voor een week op trainingskamp naar Portugal. Onderdeel daarvan is een vriendschappelijk duel met Marokko in Agadir.Advocaat heeft tot en met 4 juni verplichtingen bij Fenerbahçe. De oudste bondscoach ooit van Oranje kreeg van de voorzitter van zijn Turkse club geen toestemming om al eerder naar Nederland te gaan. Na de laatste competitiewedstrijd tegen Adanaspor sluit hij samen met zijn assistent Ruud Gullit aan bij het Nederlands elftal. Zij geven op 6 juni bij hun entree een persconferentie in Noordwijk.Technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB kwam na een lange zoektocht bij Advocaat uit als opvolger van Danny Blind, die eind maart werd ontslagen na de ontluisterende nederlaag tegen Bulgarije in de WK-kwalificatie (2-0).Door die uitglijder in Sofia zakte Oranje naar de vierde plaats in groep A en is kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Rusland een zware opgave geworden. Advocaat en Gullit hebben de opdracht gekregen om de nummer drie van de laatste mondiale titelstrijd alsnog naar Rusland te loodsen.