Speel de grote 'Jens Toornstra in Oranje Quiz'

TER AAR - Jens Toornstra heeft zich dinsdag bij het Nederlands elftal gemeld voor een trainingsstage van twee dagen. De stage wordt afgewerkt in de aanloop naar de vriendschappelijke duels met Marokko en Ivoorkust, en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.

De middenvelder uit Ter Aar ontvangt steeds vaker een uitnodiging voor het Nederlands elftal. Ter ere hiervan hebben wij de 'Jens Toornstra in Oranje Quiz' in het leven geroepen. Deze bestaat uit vijf vragen. Bekijk de video voor de juiste antwoorden en om te zien hoe de oud-middenvelder van ADO Den Haag het er zelf vanaf bracht.In aanloop naar twee WK-kwalificatiewedstrijden mocht Jens Toornstra, in zijn periode bij ADO, mee trainen met het Nederlands elftal omdat ze elf-tegen-elf wilden spelen. Noem een van die twee tegenstanders.In 2013 maakte Toornstra zijn debuut in een oefeninterland tegen Indonesië. Welke twee ploeggenoten uit de huidige selectie van Feyenoord deden ook mee in die wedstrijd?Toornstra speelde zijn tweede interland tegen China. Welke middenvelder uit de huidige selectie van Oranje verving hem toen in de rust?De loopbaan van Toornstra wordt vaak gespiegeld aan die van Dirk Kuyt: via de amateurs en FC Utrecht naar Feyenoord. Speelde hij meer of minder interlands dan honderd? En voor een bonuspunt: hoeveel precies?In 2016 werd Toornstra opgeroepen voor de interland met Frankrijk. Wie meldde zich toen af waardoor Toornstra zich alsnog bij Oranje mocht voegen?De WK-kwalificatiewedstrijd Nederland - Luxemburg wordt op 9 juni gespeeld.