Nieuwe sensoren moeten vele storingen Julianabrug Alphen nu echt tegengaan

ALPHEN AAN DEN RIJN - De sensoren van de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn zijn dinsdag opnieuw vervangen. De nieuwe exemplaren moeten het grote aantal storingen nu echt tegengaan. De voorbije maanden wordt de brug weer bijna wekelijks getroffen door storingen.

In maart werden de sensoren van de Julianabrug ook al vervangen. Daarna draaide de brug een tijdje zonder storingen, maar sinds een aantal weken is het weer regelmatig mis.Door de storingen is de brug nog altijd niet opgeleverd. 'Pas als de brug drie maanden storingsvrij draait, gaat dat gebeuren’, zegt wethouder Tseard Hoekstra (VVD) tegen mediapartner Studio Alphen. Iedere keer als er een storing optreedt, begint de teller weer op nul. De laatste stremming aan de brug was afgelopen vrijdag nog.Aannemer Mourik zegt dat de sensoren van de Julianabrug het probleem zijn. Die sensoren 'communiceren niet altijd even goed met het centrale bedieningssysteem', waardoor de brug in dat geval uit veiligheidsoogpunt niet naar beneden zakt en halverwege open blijft staan.Met het vervangen van de sensoren vermoedt Mourik dat de problemen verleden tijd zijn.